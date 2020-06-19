شيرين رضا تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:41 م
شيرين رضا
شيرين رضا
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت شيرين بالصورة جميلة كعادتها ، بإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، وضاعفت جمالها بوضع ميكب خفيف فزادها جمالا.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وانهالت التعليقات منها "عسل أوي "

وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "حجر جهنم" مع كندة علوش وأروي جودة

ومسلسل "ليه لأ"، تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة.

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