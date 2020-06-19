'بصوتها العذب'.. هنا إبراهيم تطرح أغنية بنت الجيران على طريقتها الخاصة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:37 م
هنا إبراهيم يسري
هنا إبراهيم يسري
روان هيثم
قامت الفنانة هنا إبراهيم يسري بطرح أغنية "بنت الجيران"، "Dance monkey'' بصوتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهرت هنا إبراهيم يسري في هذه الأغنية وهي تغني "بنت الجيران" على طريقتها الخاصة بصوتها العذب.

وأشاد الجميع بأدائها وصوتها، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "جميلة جدًا منك ربنا يحفظك صوتك تحفة وعاوزين نسمع صوتك على طول بنحبك قوي".

يذكر أن الفنانة هنا إبراهيم يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، قد طرحت من قبل أغنية "منتاش بعيد"، في ذكرى رحيله والدها الخامسة، وهي من كلمات وألحان وليد الليثي.

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