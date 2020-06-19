احمى نفسك.. 5 حالات أكثر عرضة للوفاة بكورونا (تعرف عليها)

يحاول الباحثون والعلماء في جميع دول العالم، تركيز جهودهم ومساعيهم للتوصل إلى كل أسرار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للقضاء عليه، ومن خلال تجميع البيانات منذ ظهور الفيروس توصل العلماء إلى وجود 5 حالات هي الأكثر عُرضة للوفاة بكوفيد 19.

وترصد بوابة "الفجر" الحالات الأكثر عُرضة للوفاة بـ"كوفيد 19" بحسب ما ذكره موقع "Eat" في السطور التالية:

1.كبار السن:

اتضح للخبراء أن من أكثر الفئات عُرضة للوفاة بكوفيد 19 هي فئة كبار السن وبحسب ما أكده مركز السيطرة على الأمراض أن كبار السن والأقليات وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للوفاة وبحسب ما ورد عنه: "إن المراقبة والتحديث المستمر لبيانات المصابون والوفيات بكورونا أمر بالغ الأهمية لرصد اتجاهات الوباء وتحديد المجموعات المعرضة لخطر الإصابة والنتائج الوخيمة".

وتابع: "تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة المستمرة لاستراتيجيات الإغلاق أو فك الإغلاق، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة، لإبطاء انتقال ". COVID-19

بينما توصلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC أنه بداية من وقت ظهور أول حالة إصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 22 يناير وحتى يوم 30 مايو 2020 وصلت عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 إلى 1761503 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 103.700 حالة وفاة، وكانت نسبة مرضى كوفيد 19 الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى هي 14% وعددهم 184.673 حالة، أما نسبة من تدهورت حالتهم وتم الإسراع بهم إلى وحدة العناية المركزة ICU هي 2% وبلغ عددهم 29.837، في حين وصلت نسبة الوفيات 5% حيث بلغ عدد حالات الوفاة 71.116 حالة وفاة.





2.أصحاب أمراض مزمنة:

كما أن أصحاب الأمراض المزمنة يعتبروا من أكثر الحالات المعرضة للوفاة بكوفيد 19، وعلى وجه الخصوص الذين يعانوا من أمراض كامنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وهي أكثر هذه الفئة عُرضة للوفاة بفيروس كورونا بنسبة 32%، يليها أصحاب مرض السكري بنسبة 30%، ثم أصحاب مرض الرئة المزمنة بنسبة 18%، وأصحاب هذه الأمراض المزمنة هم الأكثر عُرضة لحدوث مضاعفات خطيرة ولدخول المستشفيات أكثر من غيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة 6 مرات وعُرضة للوفاة أكثر من غيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة 12 مرة.





3.الرجال:

وتشير الإحصائيات إلى أن الرجال أكثر عُرضة لحدوث مضاعفات شديدة حيث وصلت نسبة من استدعت حالتهم من الرجال الدخول إلى المستشفى 16% في حين في النساء وصلت النسبة إلى 12%، وكانت نسبة من استدعت حالته من الرجال دخول العناية المركزة 3% أما نسبة الوفاة من الرجال6% في حين في النساء وصلت نسبة دخولهن المستشفيات 2% ونسبة وفاتهن 5%.

4.الأشخاص في عمر بين 40 و49:

كما أوضحت الإحصائيات أن السن له دور كبير في الوفاة بكوفيد 19 ففي حين تسجيل إصابات مرتفعة للأشخاص أكبر من 80 عاما فإنه اتضح أن الإصابات في الفئة العمرية من 40 -49 عاما ومن 50 إلى 59 عاما أعلى في هذه المجموعات من الفئة العمرية 60-69 عام والفئة العمرية 70 -79 عام.

5.الأقليات:

ومن المدهش في الأمر أن العِرق له دور في الإصابة بكوفيد 19 فبحسب الإحصائيات التي تشير إلى مدى تأثر الأقليات بالإصابة بفيروس كورونا أن 33% نسبة حالات الوفاة التي من أصل إسباني، ونسبة 22% من أصحاب البشرة السوداء ونسبة وفيات الأمريكيين الهنود أو ألاسكا الأصليين وهذا يشير إلى أن نسبة الوفيات من الأقليات كانت 56%..

وبحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض أن "الأشخاص في هذه المجموعات" نسبتهم من قاطنين الولايات المتحدة هي 18% و13% و0.7% وهذا يؤكد على أنهم "يتأثرون بشكل غير متناسب بوباء كوفيد 19 ".

وبحسب ما نشره مركز السيطرة على الأمراض: "تؤكد هذه النتائج الأولية على الحاجة إلى البناء على الجهود الحالية لجمع وتحليل بيانات الحالات، وخاصة بين أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة".