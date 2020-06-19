طبيب سعاد حسني يكشف حقيقة زواجها عرفيا من عبد الحليم حافظ

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:35 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
مي مرسي
تحدث الدكتور عصام عبد الحميد دكتور التخدير وطبيب الفنانة سعاد حسني عن أسرار في حياتها الشخصية التي كانت تقوم بالتحدث فيها معه لأنه كانت تتخذه كصديق هو وعائلته.

وذكر طبيب سعاد حسني من خلال مداخلة عبر "سكايب" عبر برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة " صدى البلد" أن سعاد حسني كانت تعيش قصة حب مع عبد الحليم حافظ وانهم تزوجو عرفي ولم يريد عبد الحليم حافظ أن يخبر أحد بهير زواجه بسبب المعجبات.

وأضاف دكتور عصام عبد الحميد ذاكرا أن سعاد حسني حزنت جدا من عبد الحليم حافظ رغم حبها له بسبب قوله لها أن معجباته أكثر من معجبيها لذلك لم يخبر أحد بخبر زواجه منها.

وحكى عصام عبد الحميد موقف يعبر فيه عن عدم معرفة سعاد حسني لمواجهة مشاكلها أو الأشخاص حيث أنه قام يمضايقتها ولكنها لم تواجهه وفضلت أن ترسل له خطاب مكتوب لعدم قدرتها على مواجهته.

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