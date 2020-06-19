التضامن: إنقاذ طفلين "بلا مأوى" والحاقهم بدور التربية بالجيزة

أعلن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تلقيه بلاغا يفيد بوجود طفلين بلامأوى بمنطقة وسط القاهرة، وعلى الفور إنتقل الفريق لمحل البلاغ وتم العثور على الطفلين بصحبة عدد من رجال الشرطة والمبلغ.





وقام الفريق البرنامج بعمل جلسة دراسة حالة أولية للطفلين تبين من خلالها أن أحدهم يدعى (ع. م ) ويبلغ من العمر 15 عاما، وأنه ترك المنزل بسبب انفصال الأب والأم وزواج الأم من اخر، فأنتقل للعيش مع اهل الاب فأساءت معاملته مما لجأ للشارع.





أما عن الطفل الأخر فيدعى ( ع. ا) يبلغ من العمر 15 عاما ايضا، لاذا هو الاخر بالفرار للشارع هربًا من قسوة الجدة بعد أن أستقر به الحال للعيش معها بعد إنفصال ابويه وزواج كل منهم من آخر.





وقام فريق البرنامج بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة لإلحاق الابناء بدور التربية بالجيزة لتوفير مسكن أمن لهم وتوفير حياة كريمة لهم، وسيتولى مسئول إدارة الحالة بفريق البرنامج استكمال ملفات الأبناء وتوفير كافه الخدمات اللازمة لإستقرار حياتهم بشكل طبيعى.





وتنفذ وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الاطفال بلامأوي من ١٧ وحدة متنقلة تجوب ١٣ محافظة هي الاعلي كثافة للأطفال.





وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلاماوي علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية



