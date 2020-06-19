استشاري نفسي: "كورونا مموتتش واحد سليم" (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:04 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
حذر الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي، من آثار فيروس كورونا على الصحة النفسية، قائلًا إن فيروس كورونا ظرف عالمي استثنائي، مؤكدًا أن تأثر النفسية بالسلب يؤثر على المناعة، وأن النفسية مرتبطة بالعديد من الأمراض.

ونوه "حسين"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، بأن التوتر يرتبط بهرمون الكورتيزون في الجسد، ويؤدي إلى أمراض عديدة، مؤكدًا أن القلق والتوتر بداية لأي مرض.

وأوضح أن فيروس كورونا مرض مرتبط بالمناعة، ويهاجم الجسد بالكامل إذا لم تتصدى له المناعة، متابعًا: "مش كل إللي بيجيله كورونا بيموت، إللي بيموت بيعاني من أمراض أخرى وكورونا عجلت بالوفاة ليس أكثر، كورونا مموتتش واحد سليم معافى".

وأشار إلى أن الضغط والسكر أمراض مزمنة ترتبط بالنفسية، متابعًا: "الزعل بيموت، ومفيش حاجة مستاهلة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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