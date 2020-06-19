ميريهان حسين تغير ملامحها لشكل مايا دياب

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غيرت الفنانة ميريهان حسين شكلها باستخدام الميكب وظهرت وكأنها المطربة اللبنانية مايا دياب حيث شاركت محبيها وجمهورها بڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت ميريهان بالڤيديو بعد أن غيرت ملامحها بشكل مايا دياب ، وعلقت على الڤيديو قائلة : شوفو الڤيديو كامل علي صفحتي علي اليوتيوب ، اتمني يعجبكم.



واندهش الكثير من متابعيها من الڤيديو وعلق أحد متابعيها قائلا : مش ممكن أنا أفتكرتها مايا دياب فعلا.



يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

