ميريهان حسين تغير ملامحها لشكل مايا دياب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:32 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
فايقة محمد عادل
غيرت الفنانة ميريهان حسين شكلها باستخدام الميكب وظهرت وكأنها المطربة اللبنانية مايا دياب حيث شاركت محبيها وجمهورها بڤيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت ميريهان بالڤيديو بعد أن غيرت ملامحها بشكل مايا دياب ، وعلقت على الڤيديو قائلة : شوفو الڤيديو كامل علي صفحتي علي اليوتيوب ، اتمني يعجبكم.

واندهش الكثير من متابعيها من الڤيديو وعلق أحد متابعيها قائلا : مش ممكن أنا أفتكرتها مايا دياب فعلا.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد صلاح حسني ونسرين طافش وإسلام جمال، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.

أخبار تهمك

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ 38 دقيقة

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

10 معلومات لا تفوتك عن طاهر محمد طاهر صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ أقل من ساعة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 12 ساعة

داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 م

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

05:01 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

06:01 م

داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟