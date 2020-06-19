طفولته المفككة جعلت منه نجما كبيرا.. مالا تعرفه عن أحمد مكي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:28 م
احمد مكي
احمد مكي
مي مرسي
يحتفل الفنان أحمد مكي اليوم 19 يونيو بعيد ميلاده ال40 وينتمي لأم مصرية وأب جزائري و4أشقاء وهما بنتين وولادان وعاش طفولته بين أبو ظبي والقاهرة وبعد انفصال والده ووالدته ظل احمد مكي مع والدته وبدأ بالعمل في سن صغير.

عمل "مكي" في عدد من الأعمال بجانب الدراسة ومنها بيع الطيور والحمام وعمل في نوادي الفيديو واتمم دراسته بالمعهد العالي للسينما وتخرج عام 2003 وحصل على عدد من الجوائز من خلال الأفلام التي كتبها وأخرجها وقام بتمثيل مصر في المهرجانات العالمية في إيطاليا وألمانيا والأرجنتين.

وكان النجم أحمد مكي قد تحدث سابقا حول تفاصيل أغنية "أغلى من الياقوت" والتي تدور قصتها لأب يكتب وصيته لإبنه وذكر أن الأغنية تعبر عن شعور حقيقي داخله حيث ان لحظة إنجاب ابنه كانت من أحلى لحظات حياته.

وتابع في تصريحات سابقة أن الأغنية ذكرته بطفولته المفككة التي عاشها بسبب انفصال والده ووالدته وهو في سن الخامسة وأنه اعتبر هذه الأغنية كوصية لإبنه لكي لا يعاني مثله.

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