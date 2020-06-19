اليابان تطلق تطبيقا جديداً لتتبع مرضى فيروس كورونا
الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:59 م
وكالات
تستعد دولة اليابان لأن تطلق تطبيقا جديداً يعمل على تتبع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويسمح بمنع حدوث موجة ثانية من العدوى التي قد تكون قاتلة، ومن المتوقع أن يتم طرح التطبيق خلال الأسبوع القادم، وفقا لما ذكره مصدر حكومي ياباني لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وقامت شركة "مايكروسوفت" بوضع التطبيق بالتعاون مع شركتي "أبل" و"جوجل"، وتخطى التطبيق عدد من التحديات التشريعية المختلفة، خاصة وسط مطالبات عديدة بألا تكون تلك التطبيقات انتهاكا لخصوصية المستخدم.
وكلفت الحكومة اليابانية فريقاً من مطوري شركة "مايكروسوفت" لإنشاء التطبيق بالتعاون مع شركتي أبل وجوجل، وتم تعيين شركة "كود فور جابان" التي تقود المشروع الذي ستظهر نتائجه قريبا إلى النور.
وفرضت "أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" شروطاً واسعة قبل برمجة التطبيق، والتي من أبرزها ألا يتم إدارة التطبيق إلا من خلال وكالات الصحة العامة.
ومن المتوقع أن تطلق اليابان على التطبيق اسم "كوكوا"، الذي يسمح بجمع بيانات مرضى فيروس كورونا عن طريق تقنية البلوتوث، عندما يقترب أحدهم من الآخر أو من شخص آخر غير مصاب بمسافة متر واحد لأكثر من 15 دقيقة.
ويقوم التطبيق بمسح بيانات الاتصال الخاصة بالشخص الموجود بجوار مصاب كورونا لنحو أسبوعين، وإبلاغ أي شخص كان على مقربة من المريض طوال تلك الفترة، ولا يقوم التطبيق بتخزين أية معلومات شخصية للمستخدم مثل المواقع الجغرافية أو أرقام الهواتف، ما يمثل انتهاكا لخصوصية المستخدم.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 452 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,564 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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