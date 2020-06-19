الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة وتحذر من موجة حارة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:11 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن موجه شديدة الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة تصل ذروتها يوم الأحد القادم.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن يشهد طقس غدا السبت مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد طقس على شمال الصعيد مائل للحرارة، بينما طقس حار على جنوب الصعيد.

ومن جهتها، حذرت الهيئة خروج المواطنين وقت الظهيرة، وذلك حرصا علي سلامتهم.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة المائية في الصباح الباكر مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط احيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة، إلي تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

فيما يشهد يوم الأحد، ارتفاعافي درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، ليكون الطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء ما عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا، وتثير الرمال والأتربة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

توقعات درجات الحرارة الأيام المقبلة:
وعن درجات الحرارة غدا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة الكبرى العظمي 39 والصغري 25 والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.

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