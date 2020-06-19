مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بعض أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وينوي كارتيرون حتى الآن بشكل كبير التضحية بأربع لاعبين من الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووضع كارتيرون كل من محمد عنتر وعمر السعيد ومحمد حسن وكريم بامبو وكاسونجو وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد السلام على قائمة الانتقالات في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث سيتم إعارة بعضهم وبيع البعض الأخر.

وأكد كارتيرون لإدارة نادي الزمالك أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي ولا ينوي الاعتماد عليهم في الموسم القادم لذلك اتخذ قرار بيعهم.

وسيحسم كارتيرون خلال الأيام القليلة القادمة باقي اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عن خدماتهم في الصيف وأسماء الصفقات التي يرغب في ضمها.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة من أصل ١٦ مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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