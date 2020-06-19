هكذا استعاد الفنان سعد الصغير ذكرياته
الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:10 م
فايقة محمد عادل
شارك الفنان سعد الصغير ، جمهوره بصورة جديدة له يسعيد من خلالها ذكرياته ، وذلك على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر سعد بالصورة في مرحلة شبابه برفقة محمد إمام ، كريم محمود عبدالعزيز ومحمد رمضان وعلق علي الصورة قائلا : الرجالة الحلوة والأيام الجميلة.
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها " محمد رمضان كان عسل أوي ، وأحلي حاجة إنه بدأ من الصفر وبقي حاجة حلوة.
يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.
وظهر سعد بالصورة في مرحلة شبابه برفقة محمد إمام ، كريم محمود عبدالعزيز ومحمد رمضان وعلق علي الصورة قائلا : الرجالة الحلوة والأيام الجميلة.
وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها " محمد رمضان كان عسل أوي ، وأحلي حاجة إنه بدأ من الصفر وبقي حاجة حلوة.
يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.