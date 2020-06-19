هكذا استعاد الفنان سعد الصغير ذكرياته

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:10 م
محمد رمضان وسعد الصغير
محمد رمضان وسعد الصغير
فايقة محمد عادل
شارك الفنان سعد الصغير ، جمهوره بصورة جديدة له يسعيد من خلالها ذكرياته ، وذلك على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سعد بالصورة في مرحلة شبابه برفقة محمد إمام ، كريم محمود عبدالعزيز ومحمد رمضان وعلق علي الصورة قائلا : الرجالة الحلوة والأيام الجميلة.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها " محمد رمضان كان عسل أوي ، وأحلي حاجة إنه بدأ من الصفر وبقي حاجة حلوة.

يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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