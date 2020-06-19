كلوب يتحدث عن اقتراب ليفربول من التتويج بالدوري

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي عن مواجهة ايفرتون القادمة بعد استئناف بطولة الدوري من جديد بالايام المقبلة.





وقال كلوب، الذي يتصدر فريقه جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي تسع جولات على نهاية المسابقة، إنه كان هادئا حتى بدأ الحديث عن إمكانية إلغاء الدوري، بدون تحديد بطل أو هابطين.





وقال للصحفيين :" عندما دخلنا في فترة الإغلاق الشامل، لم أفكر في أننا اقتربنا من التتويج للمرة الثانية، حيث أنه كان شيئا غير ضروري في هذه اللحظة".





وأضاف :"بدأت أقلق عندما قال الناس لاغ وباطل شعرت بها جسديا. كان هذا صعبا للغاية. كنا سعداء للغاية عندما تقرر أن يتم استئناف اللعب".





ويلتقي ليفربول مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يوم الأحد في أول لقاء لليفربول منذ استئناف المسابقة يوم 17 يونيو.



