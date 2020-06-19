قمة مصغرة وبرقية تهنئة.. نشاط مكثف للسيسي خلال أسبوع (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:47 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أسبوع.

وأوضح التقرير، أن الرئيس السيسي استهل الأسبوع بمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والأزمة الليبية مع رئيس جنوب إفريقيا، خلال اتصال هاتفي، واستعرض ثوابت الموقف المصر تجاه القضية الليبية، فيما أشاد رئيس جنوب إفريقيا بجهود مصر في الملف الليبي، ورحب بمبادرة "إعلان القاهرة".

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، تابع الرئيس السيسي، جهود التوسع في رقعة استصلاح الأراضي، ووجه بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، وخلال اجتماع أخر مع رئيس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة، ناقش الرئيس آليات إصدار تراخيص البناء والاراضي واستعراض حالات مخالفات البناء، وكذلك أنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ووجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي، تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، وأكد العاهل البحريني دعمه لمبادرة "إعلان القاهرة" الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

كما شارك الرئيس السيسي في قمة صينية_ أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "القمة الاستثنائية لتعزيز التضامن الصيني_ الأفريقي في مكافحة وباء كورون، واشاد الرئيس بالنموذج الذي قدمه الجانب الصيني لاحتواء هذا الوباء.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لاستعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، وآخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وفي اجتماع مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة، وجه الرئيس، بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلًا عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة، وإنشاء آلية توفر الشق الفني والمالي لضمان استدامة وكفاءة استخدام المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية.

وخلال لقاءه نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، أكد الرئيس أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها، الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادًا إلى أوروبا.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى محمد السادس ملك المغرب، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

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