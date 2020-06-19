السعودية تقترح إطاراً لإنهاء الخلاف بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
اقترحت المملكة العربية السعودية، إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن بين الحلفاء تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف مع ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في الشطر الشمالي من البلاد.

وكانت اشتباكات سابقة بين الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد أدت إلى تعقيد مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر الذي يشهده اليمن وحماية قطاع الصحة المتعثر من وباء كوفيد-19.

وفي أبريل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها الرياض، وفي مناطق أخرى في الجنوب الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين.

وقالت ثلاثة مصادر على علم بالتطورات، إن الرياض قدمت اقتراحاً لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه السعودية في نوفمبر الماضي لكن تنفيذه تعثر.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ. وبعد ذلك يعين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي محافظاً ورئيساً للأمن في عدن ويختار رئيساً للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي.

ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك.
وقال اثنان من المصادر، إن المجلس الانتقالي يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته.

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