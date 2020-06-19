يوسف الشريف في أحدث ظهور برفقه أسرته عبر "إنستجرام"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان يوسف الشريف ، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر يوسف الشريف بالصورة برفقة زوجته الإستايلست الشهيرة إنچي علاء وابنته ، وعلق علي الصورة قائلا : جمعة مباركة.

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين قائلا :جمعة مباركة عليك يا چو وعلي عيلتك الجميلة ربنا يخليك ليهم بنحبك .

يُذكر أنأخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والتي تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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