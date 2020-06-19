7 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:29 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
وكالات
شهدت قائمة أفضل لاعب في الموسم الجاري، والتي أعلنها الموقع الرسمي للدوري الألماني عن وجود لاعب عربي.

وجاء وجود أمين حارث نجم شالكه في القائمة رغم تراجع أداء فريقه في الدور الثاني هذا الموسم، محتلا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
 
وأسهم حارث في 10 أهداف مع الأزرق الملكي، سجل 6 منها وصنع 4 أخرى.

فيما غاب عن قائمة نيل جائزة لاعب الموسم المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند، رغم مشاركته في 15 هدفا، حيث أحرز 5 أهداف، إلى جانب صناعته لـ10 أخرى.

وضمت القائمة ثنائي بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني سيرجي جنابري، حيث ساهما في تتويج الفريق البافاري باللقب الثامن على التوالي.
 
وتواجد الإنجليزي جادون سانشو، جناح دورتموند، رفقة زميله النرويجي إيرلينغ هالاند، رغم مشاركة الأخير مع بداية الدور الثاني فقط، لانضمامه إلى أسود الفيستيفال في يناير الماضي.
 
وحضر الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، في قائمة المرشحين، بالإضافة لمواطنه كاي هافيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن.

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