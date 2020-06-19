بملابس رياضية.. چيهان خليل تخطف قلوب محبيها عبر إانستجرام"

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شاركت الفنانة چيهان خليل ، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت چيهان بالصورة بإطلالة صيفية ساحرة بملابس رياضية مرتدية تيشرت باللون الأبيض وبنطلون سوداء.



وحظيت الصورة التفاعل من قبل الكثير وانهالت العديد من التعليقات أهما" أهواكي يا ملكة الكون ، جميلة جدا" .



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.

