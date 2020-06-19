'الصحفيين' تستمر في إغلاق النقابة وتقديم خدمات الضرورة فقط

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:26 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض، كما هو متبع حاليًا، وذلك بالدور الأرضي بالمبنى، مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لإسبوعين قادمين.

وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد اتخذ منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كل الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الاحترازية والصحية، للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين.

وأضاف س"شبانة" أن النقابة سبقت الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات، وبجدية صارمة؛ للحفاظ على صحة وحياة الزملاء الصحفيين، وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك، هو عدم ظهور واا حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين، الذي يتم تعقيمه يوميًا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة، وبأطقم عمل مدربة على ذلك، كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة، وهى الأحدث والأعلى في مصر، للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى.

وتابع: في هذا الإطار، وبعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الحساسة والصعبة من انتشار فيروس كوفيد ١٩، وبعد الإطلاع على التقارير الصحية الحالية والمستقبلية، والتوقعات الخاصة بالفيروس، وتحسبًا لأية مخاطر قد تحدث، وللاستمرار في الحفاظ على جميع مرتادي مبنى النقابة، فقد قررنا غلق المبنى أسبوعين آخرين، مع تقديم خدمات الضرورة فقط، وإن كنا نتخذ هذا القرار فذلك بالأساس حفاظًا على سلامتكم جميعًا، نسأل الله سلامتكم وحفظكم، الله وحفظ المصريين والعالم أجمع".

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