'الصحفيين' تستمر في إغلاق النقابة وتقديم خدمات الضرورة فقط

أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن الاستمرار في تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ بالاعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها أونلاين عبر خاصية الواتس آب، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والإعانات والقروض، كما هو متبع حاليًا، وذلك بالدور الأرضي بالمبنى، مع الاستمرار في غلق جميع الخدمات الحكومية لإسبوعين قادمين.





وقال "شبانة" في تصريحات صحفية، إن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، قد اتخذ منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كل الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الاحترازية والصحية، للحفاظ على جميع الزملاء ومبنى نقابة الصحفيين.





وأضاف س"شبانة" أن النقابة سبقت الكثير من مؤسسات الدولة في اتخاذ هذه الخطوات، وبجدية صارمة؛ للحفاظ على صحة وحياة الزملاء الصحفيين، وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك، هو عدم ظهور واا حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين، الذي يتم تعقيمه يوميًا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة، وبأطقم عمل مدربة على ذلك، كما تم الاستعانة بالبوابة الذكية الإلكترونية للتعقيم وقياس الحرارة، وهى الأحدث والأعلى في مصر، للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى.



