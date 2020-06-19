بشري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

Advertisements



شاركت الفنانة بشري ، جمهورها بصورة جديدة لها ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بشري بالصورة من داخل منزلها ، مرتدية تيشرت أسود ، وظهرت بشعر كيرلي وعلقت قائلة: في أحلامي أنا في الچيم.



وحظيت الصورة التفاعل من قبل الكثير وتعددت التعليقات أهم تعليق الفنانة داليا مصطفي وكتبت ممازحة أحلام اليقظة.



يذكر أن آخر أعمال بشرى، مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشوقي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة القديرة سميرة سعيد وعمرو عابد ومؤمن نور.