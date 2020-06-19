مصطفى خاطر لجمهوره: "صباح التفاؤل والرياضة"

Advertisements

شارك الفنان مصطفى خاطر ، جمهوره بڤيديو جديد له ، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر خاطر بالڤيديو يمارس بعض التمارين الرياضية ويوعد جمهوره بمشاركتهم بتمرين رياضي كل جمعة لإستغلال الوقت أثناء الحجر الصحي وعلق قائلا : جمعة مباركة صباح التفاؤل والرياضة .



وتفاعل الكثير مع الڤيديو وعلقت روچينا قائلة أنا استفدت أوي يا عمري مستنية التدريب الجاي يا كوتش ليرد عليها خاطر ممازحا أنا عمري دي بترعبني.



يذكر أن مصطفى خاطر خاض سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب" وقام بتجسيد شخصية دياب الذي من بطولته بمشاركة الفنان علي ربيع، كما شارك في مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف.



