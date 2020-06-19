رامز أمير: "هغير مفهوم الأكشن في الوطن العربي"

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شارك الفنان رامز جلال ، جمهوره بصورة جديدة له ، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر رامز بالصورة أثناء ممارسته التمارين رياضية وعلق قائلا : البوست ده ليا وليكم نقراه مع بعض في المستقبل عشان سبب في دماغي هقولكم عليه ساعتها إن شاء الله لو ربنا فضل مديني بوعد نفسي وبوعدكم إني هغير مفهوم الأكشن في الوطن العربي ، هرفع السقف ومحدش يعرف ينزله تاني .



وتابع عارفين أنا واثق ليه أوي كده عشان واثق في ربنا فوق ما تتخيلوا عشان مبعملش حاجة في حياتي غير إني بجتهد ولكل مجتهد نصيب عشان بجد معنديش مشكلة وأنا بعمل الحاجة اللي بحبها ، خليكوا فاكرين الكلام ده كويس واللي خايف يروح .



يذكر أن آخر أعمال رامز أمير، مسلسل الأختيار الي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي وأمير كرارة.