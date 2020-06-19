محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة من كليب "كورونا فيروس"

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شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره بصورة جديدة له ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر رمضان بالصورة من كليب كورونا فيروس ، وتعاون محمد رمضان، مع محمد سامي في هذا الكليب وتم تصويره في أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.



يشار أن رمضان أعلن رسميا تعاقده مع السيناريست والمؤلف الكبير بشير الديك لكتابة مسلسل "الإمبراطور " عن قصةحياة الراحل أحمد زكي ، ومن المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 .