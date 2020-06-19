البورصة الأمريكية تتجاهل زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا وتفتح تعاملاتها على ارتفاعات

فتحت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية، على ارتفاع قوي يوم الجمعة فيما يقترب المؤشر ناسداك من مستوى قياسي جديد مع مراهنة المستثمرين على انتعاش سريع للنشاط الاقتصادي بعد الجائحة، متجاهلين ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 في عدة ولايات أمريكية.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 99.08 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 10042.13 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26213.10 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.95 نقطة أو ما يعادل 0.80 بالمئة إلى 3140.29 نقطة.