ووهان تنظم دورة للتنس بعد أزمة كورونا

سيكون تنظيم دورة ووهان للتنس في وقت لاحق من العام الجاري بمثابة رسالة قوية تؤكد تعافي المدينة الصينية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسيكون له تأثير يتجاوز رياضة التنس حسبما أكدت مديرة الدورة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية.





وكانت المدينة الصينية في نهاية السنة الماضية بؤرة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 4 آلاف شخص، قبل تفشيه عالميا وفرض حالة من الشلل على مختلف القطاعات من بينها الرياضة.





وبعد كشف رابطة محترفات التنس روزنامتها المعدلة لبقية السنة، يتوقع أن تستضيف ووهان دورتها بين 19 و25 أكتوبر المقبل.





وأشارت الرابطة إلى أن الروزنامة «مشروطة بعدة عوامل رئيسة»، من بينها سلامة اللاعبات، الموافقات الحكومية والتخفيف من قيود السفر. ويحظر حاليا على أكثرية الأجانب دخول الصين.





قالت برندا بيري المديرة المشتركة للدورة في حديث لوكالة فرانس برس إن المنافسات لن تنطلق بحال عدم تمكن اللاعبات الاجنبيات من القدوم، وإن قرارا نهائيا سيتخذ في مطلع أغسطس.





لكنها أضافت «أشعر بالسعادة لكل زملائي وأصدقائي في ووهان، وبما سيعني ذلك للمدينة وسكانها».





تابعت بيري البالغة 62 عاما والتي تحدثت من مدينة أوكلاند النيوزيلندية «التغلب على هذا التحدي الهائل يُشكّل رمزية كبيرة. كما بدا لي، فقد خضعوا لأكثر أنواع الإغلاق صرامة في العالم».





أردفت بيري «تخطي ذلك ثم تنظيم دورة دولية في التنس للمحترفات، سيشكّل دافعا نفسيا قويا ويظهر للعالم العمل الرائع الذي قاموا به على صعيد التعافي».





وبلغت جوائز الدورة العام الماضي نحو 3 ملايين دولار أمريكي، وضمّت أبرز اللاعبات على غرار المصنفة أولى عالميا الاسترالية أشلي بارتي التي خسرت في نصف النهائي امام البيلاروسية أرينا سابالينكا.





لكن بعد أشهر قليلة، خضعت المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة لإغلاق صارم جدا دام 76 يوما، ووضع المدينة في دائرة الضوء إعلاميا بسبب تفشي الفيروس في أروقتها.





وأملت بيري التي كانت المصنفة أولى في نيوزيلندا، ان تشكّل استضافة الدورة للسنة السابعة تواليا تغييرا في التصوّرات.





لكنها تبدو متفهمة لتحفظ بعض اللاعبات من المشاركة خوفا من الفيروس، حتى ولو عادت الحياة الى طبيعتها بشكل كبير في ووهان.





أضافت بيري التي قدّمت تأكيدات بأن اجراءات الوقاية الصارمة جعلت من المدينة مكانا آمنا لزيارتها: «بصراحة، يجب أن نعلّم ربما ما هي الحقيقة في ووهان مقارنة مع باقي الدول في العالم، لقد اتبعوا إغلاقا صارما وعملية التعافي كانت حذرة للغاية مع الكثير من البروتوكولات المعمول بها راهنا».





تابعت «سأكون أول المعترضين إذا اعتقدت ان المكان غير آمن للذهاب إليه».





وعلى غرار باقي دورات الموسم الذي تعود عجلته للدوران بدءا من 3 غسطس في باليرمو الايطالية، ستقام مباريات دورة ووهان دون جماهير.





لعبة الانتظار





لكن عقبات جدية تقف أمام دورة ووهان قبل موعدها المحدد في تشرين أكتوبر.





تختبر الصين راهنا تفشيا جديدا للفيروس في بكين، وقد ألغيت دورة اليابان المفتوحة المقررة في أكتوبر يوم الخميس بسبب مخاوف من موجة ثانية.





وكجزء من التدابير لمنع قدوم مصابين بالفيروس من خارج البلاد، أغلقت الصين حدودها أمام معظم الاجانب إلى أجل غير مسمى. كما تعطلت حركة السفر الدولية إلى حد كبير.





ولا يزال الانتظار سيد الموقف ليس فقط بالنسبة لدورة ووهان، بل لمختلف منافسات التنس على غرار بطولة رولان جاروس على الملاعب الترابية.





قالت بيري «موعد الدورة بعد أربعة أشهر وهي فترة طويلة، خصوصا إذا عدنا للوراء إلى فبراير الماضي ورأينا حجم المتغيرات مذذاك الوقت».





وكانت رابطتا المحترفات والمحترفين في التنس قد أعلنت الاربعاء أن منافساتهما المعلقة منذ مارس الماضي بسبب الفيروس، ستستأنفان في الثالث من أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي.



