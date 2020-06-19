أحمد السقا يغازل جمهوره بهذه الصورة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:53 م
السقا
السقا
فايقة محمد عادل
شاركت النجم أحمد السقا جمهوره بصور جديدة له، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السقا بالصورة برفقة خيل وعلق علي الصورة قائلا : ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قمر ، وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق الفنان رامز أمير قائلا : بسم الله ما شاء الله.

يشار أن السقا شارك في تقديم برنامج "اغلب السقا"، والذي خاض به السباق الرمضاني لهذا العام وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع رزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد السقا لعرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وذلك بعد قرار فتح دور العرض السينمائية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وهو بطولة منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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