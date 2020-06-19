بعد غياب 3 شهور.. الملاعب المصرية تستقبل لاعبي كرة القدم

تعود الاندية المصرية بداية من يوم غد السبت إلى التدريبات من جديد بعد رفع الايقاف عن مسابقة الدوري والذي دام لثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا.





وقررت وزارة الرياضة المصرية عودة التدريبات لجميع الأندية بداية من 20 يونيو (حزيران) الجاري تمهيداً لعودة المنافسات الرسمية في 25 يوليو (تموز) المقبل.





وقال النادي الأهلي حامل اللقب وصاحب الصدارة إن رئيسه محمود الخطيب اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقام بجولة تفقد فيها غرف الملابس وصالة التمرينات الرياضة وقاعة الاجتماعات للاطمئنان على آخر الترتيبات قبل استئناف التدريبات.





وقال الموقع الرسمي للأهلي إن الخطيب أكد أن الأهلي ملتزم بالعمل على دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية.





وأضاف رئيس الأهلي: "لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية".





ويعول الأهلي على الجهاز الفني بقيادة المدرب رينيه فايلر في تجهيز اللاعبين بالشكل الأفضل لخوض ما تبقى من الموسم.





وينفرد الأهلي بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه الذي لعب 18 مباراة.





وعن التدريبات في الزمالك قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة: "سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات للتدريب حسب مراكزهم حيث تضم المجموعة الأولى اللاعبين في مراكز خط الدفاع والمجموعة الثانية لاعبي خط الوسط والمجموعة الثالثة المهاجمين ومجموعة أخرى لحراس المرمى بهدف ضمان عدم وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين معاً في التدريب كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد".





ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.





وطلب حمادة صدقي مدرب سموحة من إدارة النادي غلق كل الملفات الخاصة بتحديد أسماء اللاعبين الراحلين في نهاية الموسم أو التعاقدات للموسم الجديد.





وأضاف صدقي: "أمامي هدف واحد هو تجهيز اللاعبين لاستكمال الدوري حتى ننهي المسابقة ونحن في المركز الرابع".





وتابع صدقي: "نسعى للعودة للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي والمركز الرابع ليس بعيداً عنا".





ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 25 نقطة.