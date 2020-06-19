المغربية ليلى شاكر تحيي حفل عيد الموسيقى في المغرب بمهرجان "احنا كازابلانكا"

تستعد الفنانة المغربية ليلى شاكر لإحياء أولى حفلاتها الغنائية الأونلاين، في افتتاح مهرجان "احنا كازابلانكا" الموسيقي في المغرب، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل.

















وتضع ليلى بصمتها الغنائية الخاصة في مستهل فعاليات النسخة الجديدة والاستثنائية من مهرجان "احنا كازابلانكا We Casablanca" الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء هذا العام بطريقة غير مألوفة، حيث يتم بث حفلاته بشكل حي ومباشر عبر السوشيال ميديا ولكن بدون تواجد الجمهور تماشيا مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا.





















وتفاجئ ليلى جمهورها المغربي بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد الذي تنشغل حاليا في الانتهاء من تسجيله، من بينها أغنيات "مضاني" و"يا صاحبي" و"تبلعو البيبان"، مع تقديم أجدد أغنياتها "ركب ركب"، والتي اختارها المعهد الفرنسي المغربي لتكون من ضمن أغنيات احتفاله باليوم العالمي للموسيقى هذا العام.















