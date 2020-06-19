مسلسل ليه لا الحلقة 8.. ننشر التفاصيل وموعد العرض

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:32 م
مسلسل ليه لا
مسلسل ليه لا
مسلسل ليه لا الحلقة 8.. ننشر التفاصيل وموعد العرض

تصدر مسلسل ليه لا الحلقة 8 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2020، حيث يتابع الجمهور أعمال الفنانة أميرة خليل، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل ليه لا الحلقة 8، بالإضافة إلى موعد العرض.

تفاصيل مسلسل ليه لا الحلقة 8

بدأ مسلسل ليه لا الحلقة 8،  بحدوث تطورات كبيرة في الأحداث، وذلك بعد قيام عليا ممارسة مهنة التصوير وشعورها براحة مبدئية مع فريق العمل الذي تتعاون معه، كما ذهبت لزيارة والداتها بعد معرفتها بتعرضها لوعكة صحية.

وتدور أحداث المسلسل بشكل عام حول أحد الفتيات التي تعاني من تحكم أفراد عائلتها في قرارتها، لتقرر التمرد عليهم والاستقلال بنفسها والابتعاد عنهم لتتخذ قرارتها بنفسها، وبعد هذا القرار أصبحت عليا تواجه عددا من الاتهامات من عائلاتها لكنها تحاول الصمود لعدم سيطرة أحد عليها. 

موعد عرض مسلسل ليه لا الحلقة 8

بدأ مسلسل "ليه لأ" بدأ عرضه يوم 6 يونيو حيث تعرض منصة شاهد ثلاث حلقات منها أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

ومسلسل ليه لأ من تأليف ورشة كتابة تحت أشراف مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف ويشارك في بطولتة بجانب أمينة خليل كل من هاني عادل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومحسن محي الدين وعمر السعيد ومريم الخشت وناردين فرج وعمرر الشناوي. 

مسلسل ليه لا الحلقة 8.. ننشر التفاصيل وموعد العرض

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