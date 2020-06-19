أوروبا تستعد لإنشاء صندوق التعافي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة بعد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظرائها من أنحاء الاتحاد الأوروبي إن قادة التكتل سيواصلون مفاوضاتهم بشأن إنشاء صندوق للتعافي بعد فيروس كورونا في منتصف يوليو .

ورغم عدم وجود اعتراض على أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل الصندوق، لا يزال يوجد خلاف بشأن مقترح فرنسي ألماني بشأن إتاحة منح للدول التي تأثرت بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.

وقالت ميركل للصحفيين بعد مؤتمر مع قادة الاتحاد الأوروبي ”من الواضح أننا لن نصل إلى نتيجة اليوم لكننا سنواصل النقاشات في منتصف يوليو “، مضيفة أن التوصل لاتفاق في الصيف مهم حتى يمكن صرف المال من صندوق التعافي سريعا.

وأضافت ”الجميع قالوا ما يعتقدون أنه إيجابي وبالطبع أثاروا نقاط انتقاد أيضا. الجسور التي ما زال يتعين علينا أن نشيدها كبيرة“.

وقالت ميركل إن أموال صندوق التعافي ستكون متاحة في بداية 2021 على أقرب تقدير.

 

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