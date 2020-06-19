هاجر الشرنوبي بعد تحولها لرجل "شكلي وأنا ولد محسسني إني باد بوي"

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شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي جمهورها بصور جديدة لها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وجاءت الصورة منقسمة نصفين شكلها بعد تحولها لرجل وصورة لها حاليا وعلقت قائلة : شكلي وأنا ولد محسسني إني باد بوي .



وتفاعل الكثير من محبيها مع الصورة ، وانهالت الكثير من التعليقات حيث علق الفنان مصطفي درويش قائلا : ايه الواد العسل ده لترد عليه هاجر قائلة "يا درش ألف حمدالله علي سلامتك ، بس ايه رايك سايباكم تاكلو عيش " .



يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "جمع سالم" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قصية التبني، وشارك في طولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ورنا سماحة وميدو عادل.