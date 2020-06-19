حسين عبد الغني يوافق على تمديد تعاقد مع الأهلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن حسين عبد الغني لاعب أهلي جدة السعودي، سيمدد تعاقده مع الفريق حتي نهاية الموسم الحالي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المدافع الدولي السابق في أغسطس المقبل، وهو ما يحتم على إدارة النادي تمديد عقده لاستكمال موسم الدوري السعودي مع الفريق، حيث تستأنف منافسات المسابقة في الشهر نفسه بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن عبد الغني لم يقدم أي شروط مالية لإدارة ناديه من أجل التمديد، وأكد اللاعب رغبته في الاستمرار، كما تنتظر إدارة الأهلي رد سلمان المؤشر وباسم العطا الله، ثنائي الفريق الأول، على تمديد عقديهما حتى نهاية الموسم، علما بأن عقديهما ينتهيان في 30 يونيو الجاري.

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حسين عبد الغني الدوري السعودي الأهلي

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