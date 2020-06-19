افتتاح 1560 مسجدا في مكة أمام المصلين فجر الأحد القادم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت إمارة مكة، افتتاح 1560 مسجداً وجامعاً أبوابه في مكة لاستقبال المصلين بدءاً من صلاة فجر يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع 90 يوماً، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

في الوقت الذي هيأت فيه فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل سجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

إلى ذلك، شمر عدد من المتطوعين عن سواعدهم للمشاركة في مبادرة "تهيئة المساجد" في دعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.

وقال المدير التنفيذي لمركز حي العزيزية بمكة إبراهيم ملي، إن المبادرة تهدف إلى تهيئة جوامع ومساجد مكة لاستقبال المصلين ووضع ملصقات التباعد، وكذلك المساهمة في توعية المصلين بضوابط السلامة، خلال العودة للصلاة في المساجد.

من جهة أخرى، نفذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في الثامن من شهر شوال الجاري في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات السعودية عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين في التاسع والعشرين من شهر شوال الجاري، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، مالم يطرأ أي تغيير.

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