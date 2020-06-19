تسريب للمطيري مع القذافي يكشف مخطط استهداف دول عربية (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
الفجر

كشف المعارض القطري خالد الهيل، عن تسريب صوتي لـ حاكم المطيري مع معمر القذافي يكشف مخططا كان يستهدف أمن المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والعراق بقيادة المطيري، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وقال المطيري لـ"القذافي": خلينا نعمل في الكويت ونعمل في السعودية وهذه الفوضى الخلاقي، وخلي الملكين يكفوا عن هذا المشروع.

ورد عليه القذافي، قائلاً: إحنا لازم نستغله هذا الوضع، وأنا من رأيي أن إحنا ننشر العنف في العراق لازم يعني لازم ينتشر بدل من الاحتلال الأمريكي هو اللي ينتشر، العنف هو اللي ينتشر ضد الاحتلال الأمريكي، وننشر العنف في الكويت والبحرين والسعودية.

وتابع: وأنتم لازم تتصلوا وأنت لازم تعمل جناح سري وشباب ثوريين سريين، وأنت خليك واجهة وحزب وكلام ديمقراطي ونعمل اتصال بالشباب في العراق وبقبيلة مطير واتصال حتى بالشيعة.

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