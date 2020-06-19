كلوب يعلن جاهزية صلاح وثنائي ليفربول قبل مواجهة إيفرتون

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:44 م
محمد صلاح
محمد صلاح

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية نجومه الفريق الثلاث قبل مباراة إيفرتون المرتقبة في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون: "صلاح وربرتسون وبيكر جاهزون لمباراة جوديسون بارك".

وتابع: "الثلاثي في أتم الجاهزية ولن يتم استبعاد أي منهم قبل مواجهة إيفرتون
".

كلوب يشيد بأنشيلوتي قبل مواجهة إيفرتون

من جانبه، أكد كلوب في تصريحات له :"أشعر بالقوة والحماس من مباريات الأمس، كان من الجيد حقًا أن نرى عودة كرة القدم واللاعبين مرة أخرى وكان هناك الكثير من الإثارة أمس مثل اتخاذ قرارات غريبة وإصابات سيئة".

وزاد :"لا، أنظر  إلى النتائج التي حققها إيفرتون في الثلاث مباريات الأخيرة قبل التوقف، عندما تقوم بتحليل فريق إيفرتون الآن عليك أن تنظر أيضًا إلى نابولي مثلاً لأن كارلو أنشيلوتي لديه طريقة محددة يريد من فريقه أن يلعبها وهو محنّك للغاية".

وواصل :"سيكون [إيفرتون] فريقًا يريد لعب كرة القدم لكن سيلعبون بقدر ما سنسمح لهم بذلك".

وزاد :"علينا أن نجد التحديات ونفوز بها ونستخدم المساحات وكل تلك الأشياء. يجب أن نكون منضبطين، يجب أن نكون متحمسين علينا أن نبقى كذلك قبل المباراة وخلالها وبعدها كذلك، هذا كل ما نحتاجه".

وأشار :"من الواضح أن الصور والمعلومات التي سنظهرها للاعبين ستكون لايفرتون ماقبل التوقف لكننا لا نعرف بالضبط كل شيء عنهم وهم لايعرفون الكثير عنا أيضًا".

وأردف :"نحن نريد فقط أن نلعب على أعلى مستوى وأعتقد أننا بدأنا في التدريب معًا في نفس الوقت مع إيفرتون لذلك كان لديهم ذات الوقت لنا للاستعداد".

وأردف :"كان علينا القيام بالكثير من الأشياء البدنية لجعل اللاعبين جاهزين كان علينا القيام بالأمور التكتيكية ولكن لم ننتهِ من التحضير لأن تسعة أسابيع او 10 هي أطول حقًا من أي إجازة في الصيف لذلك ستخسر بعض الأمور التي تعودت عليها".

وتابع :"يوم الأحد نعم ستكون الأمور مختلفة لكننا سنحاول أن نجعل الأمر معقدًا قدر الإمكان بالنسبة لنا في تحضيراتنا حتى نصل إلى هناك ولا نتفاجأ".

وأكمل :"لقد قضينا إجازتنا والآن علينا الإنطلاق ولقد رأيت جاهزية الفرق الليلة الماضية. المباراة الأولى لك بعد فترة هي التي نحاول جميعًا التعود على كل شيء فيها ثم اللعب بأسلوبنا".

وأتم حديثه :"نريد أن نكون ناجحين قدر الإمكان وهذا يعني أننا سنحاول الفوز ضد إيفرتون، كان هذا صعبًا قبل الإغلاق وكان سيكون صعبًا بعد الإغلاق ايضًا. إنها مواجهة صعبة ولكن ما زلنا نريد خوضها".



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