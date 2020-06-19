نشرة حوادث الفجر: الداخلية تُعقم لجان الثانوية العامة بالسجون

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:





من "السجن" لـ"القتل".. مفاجآت بشأن المتهم بتهشيم عظام عروسته بحلوان

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة في واقعة قتل عروس على يد زوجها بائع بطيخ بالمساكن الاقتصادية بحلوان، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في القضية حيث تبين أن المتهم له معلومات جنائية فقد سبق له قضية مخدرات وأخذ حكم 15 سنة سجن وقضية سرقة أخرى كان بها حكم 3 سنوات سجن.

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عمليات تبريد بعد السيطرة على حريق شركة مستلزمات طبية بالسيدة زينب انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من عملية إخماد النيران التي نشبت في شركة مستلزمات طبية بمنطقة السيدة زينب والتي استمرت لأكثر من 4 ساعات، ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد الاشتعال مرة ثانية.

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بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية توزع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا توزع وزارة الداخلية، من خلال مبادرة "كلنا واحد"، السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأسرة المصرية.

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ضبط عاطل لترويج قطع أثرية على "فيسبوك" بسوهاج أعلنت وزارة الداخلية، تمكن مديرية أمن سوهاج، من ضبط متهم بنشر مشاركات على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"؛ للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية والعملات بقصد النصب على المواطنين.

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"الداخلية" تخذ الإجراءات الوقائية لتعقيم لجان الثانوية العامة للنزلاء (صور) نسق قطاع السجون، مع وزارة التربية والتعليم، لتجهيز عدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة بالسجون المختلفة. وبدأ القطاع، باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم كافة اللجان ومحيطها الخارجي بشكل كامل وتوفير التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق مع مراعاة تخفيض الأعداد داخل اللجان والحرص على مسافات التباعد بين النزلاء.