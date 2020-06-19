توقعات بضعف الوضع الائتماني لـ 8 بنوك إماراتية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة إنها عدلت نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي فيروس كورونا.

والبنوك الثمانية هي الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك الفجيرة الوطني.

وأكدت موديز تصنيف البنوك لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس ”الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا“.