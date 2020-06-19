آلامه مزعجة.. اتبعي هذه الإرشادات الهامة للوقاية من الإصابة بعرق النسا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:17 م
عرق النسا
عرق النسا
يعد عرق النسا أو التهاب العصب الوركي، عبارة عن آلام في منطقة الظهر والساق معًا، يصاحبه الشعور بالتنميل، ويحدث نتيجة انزلاق في الغضروف، أو ضغط النتوءات العظمية في العمود الفقري على جزء من العصب الوركي، الذي يبدأ من أسفل الظهر وصولًا إلى كف القدمين، مرورًا بالأرداف والفخذين.

في السطور التالية، سنستعرض لكم متابعينا الكرام أبرز طرق الوقاية من الإصابة بعرق النسا، وذلك وفقًا لما ذكره موقعي "Webmd"، "Health line" الصحي.

1- اتباع وضعية الجلوس الصحيحة
تجنب الإصابة بعرق النسا، يجب مراعاة بعض الأمور عند الجلوس، أهمها:

- اختيار مقاعد مريحة، مزودة بمساند للذراعين، ومسند إسفنجي للظهر، للحفاظ على الانحناء الطبيعي له.

- الحفاظ على أن يكون الفخذين في مستوى واحد مع الركبتين.

- تجنب الجلوس لفترات طويلة.

2- ممارسة الرياضة بشكل منتظم
تتعدد الفوائد الصحية التي تقدمها الرياضة للحفاظ على صحة الجسم، حيث يساعد الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم على دعم الحالة الصحية للجسم، وتقوية العظام والعضلات، ومنها عضلات الظهر، مما يقلل فرص الإصابة بعرق النسا، والشعور بآلامه المزعجة، مع مراعاة اتخاذ وضعيات سليمة أثناء ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، لتجنب الإصابات العضلية.

3- اتباع آليات الحركة السليمة
هناك بعض النصائح والإرشادات التي لابد من اتباعها عند القيام بالحركات المختلفة، لتجنب الإصابة بعرق النسا، أو غيره من الإصابات العضلية والمفصلية التي تسبب آلامًا مزعجة، وتشمل:

- عند الرغبة في التقاط شئ ما من الأرض، يجب أن تكون حركة الجسم للأسفل من خلال ثني الركبتين فقط، مع مراعاة أن يكون الظهر مستقيمًا، دون انحناء.

- عند رفع شيء ثقيل الوزن، يجب أن يكون حمل الشئ على نهايات الأطراف السفلية، مع مراعاة أن تكون الحركة للأسفل في شكل مستقيم دون ثني الظهر.

- عند رفع أي شئ، لابد من حمله بالقرب من الجسم، لتجنب الضغط على أي من عضلات الجسم، مما قد يسبب الشعور بآلام مزعجة.

- تجنب حمل أي شي مع لف الجسم في وقت واحد، وخاصة إذا كان الحمل ثقيلًا.

- عند الوقوف لفترات طويلة، لابد من إراحة إحدى القدمين على صندوق صغير، أو ما شابه، من وقت لآخر.

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