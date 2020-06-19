بعد تدهور حالتها الصحية.. لقاء الخميسي تطالب بالدعاء لرجاء الجداوي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:48 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
فايقة محمد عادل
شاركت لقاء الخميسي جمهورها بصور جديدة لها برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت لقاء قائلة : "ست هانم النجمة القمر الجميلة اللي قلبها كله حب وخير وحشتينا أوي يا قلبي يا لا بقي يا حبيبة قلبي خفي بقي وارجعيلنا ونوري حياتنا بجمال روحك وقلبك ، ألف سلامة عليكي".

وتابعت اللهم أنت الشافي المعافي ، اللهم أشفي عبدك المحب رجاء الجداوي ، شفاء لا يغادر سقما وأذهب البأس ، وأنزل عليها غيث العافية واشفي كل مريض ، اللهم امين أسالكم الدعاء.

وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.

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