كلمة البابا تواضروس لأبنائه طلاب الثانوية العامة (فيديو)

نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "فيديو" للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوجه فيه رسالة لطلاب الثانوية العامة.





وقال البابا: أنا عارف أن أنتوا تعبتوا كتير، أنت ذاكرت وأنتى ذاكرتى وتعبكم دا مش هيروح هباء، فإله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى.





وتابع البابا تواضروس: أنتوا تعبتوا وذاكرتوا كتير ولكن أتاكدوا أن عملكم أمام المسيح له مكانة كبيرة، أتشجع وأنت فى الأمتحانات وكلنا مستنين نجاحك ومستنين تفوقك ومستنين أرقام حلوة وننتظر من كل ابن وابنه أن يكون واثق فى المسيح دائما، أدخل الامتحان وأنت واثق وأعرف أن تعبك لن يذهب باطلا وتعبك هيكون له ثمار حلوة وإله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى وربنا معاكم.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت أمس بعشية تذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع في جنس البشر وكلمة "ميخائيل" كلمة عبرية معناها "مَنْ مثل الله؟ وهي مكونة من مقطعين الأول "ميخا " أى قوة والثاني " ئيل " أى اللهفيكون المعنى العام للكلمة قوة الله، أو من مثل الله (في القوة).





ويعتبر ميخائيل رئيس الملائكة وله مكانة كبيرة فى المسيحية كشفيع لجنس البشر وتعتبره الكنيسة الواقف أمام الرب على الدوام، يشفع ويدافع عن الكنيسةمن أعدائها الشياطين، لذلك تكرمه وتبجله في مناسبات كثيرة وهو الأول في رؤساء الملائكة السبعة ففي دانيال يلقب بأنه "واحد من الرؤساء الأولين وفي سفر يشوع يقول عن نفسه بأنه "رئيس جند الرب"وفي سفر دانيال يدعى بأنه "الرئيس العظيم" ولقبه يهوذا الرسول بأنه "رئيس الملائكة".



