بكلمات رومانسية .. ناردين فرج تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة ناردين فرح علي تهنئة زوجها بعيد ميلاده ، حيث نشرت ناردين صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

وظهرت ناردين بالصورة بوفقة زوجهت مرتدية شميز أسود وهوت شورت وعلقت قائلة : عيد ميلاد سعيد لرجلي ، أحبك ، اتمني أن يكون هذا العام كل ما تتمناه.

مسلسل "ليه لأ" يعد آخر أعمال ناردين وتدور أحداثة حول قضايا المرأة، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات15 حلقة.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم على رأسهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو من إخراج مريم أبو عوف، ويعرض عبر منصة "شاهد" الخميس من كل أسبوع.

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