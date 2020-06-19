جريزمان يثير أزمة داخل برشلونة

أفادت تفارير صحيفة إسبانية أن المشكلة الحقيقة التي يعاني منها اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان في صفوف نادي برشلونة والتي لم تساعده حتي الآن علي التألق مع الفريق مثلما كان عليه مع فريق أتلتيكو مدريد.





ووفقًا لصحيفة "سبورت " الكتالونية المقربة من نادي برشلونة أن مُشكلة الفرنسي جريزمان الحقيقية في برشلونه تنقسم لأمرين أولهم هو أن المدرب كيكي سيتين لم يجد المركز المناسب للاعب حيث أنه يلعب في نفس مركز النجم الأرجنتيني ليو ميسي عندما كان في صفوف نادي أتليتكو مدريد بالموسم الماضية وكذلك مع منتخب فرنسا.





وتابعت الصحيفة الاسبانية أن الأمر الثاني هو أن المبلغ المدفوع للتعاقد مع أنطوان جريزمان كان ضخم للغاية ويضعه تحت عين النقاد دائما من قبل الجمهور في كتالونيا.





يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان قد أنضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الموسم قادما من نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ قدره 100 مليون يورو.



