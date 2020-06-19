"ماعت" تشارك في الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الانسان حول تقرير المفوضة السامية بشأن ليبيا

هاجر منصف: نطالب المفوضة بفتح تحقيق في قضايا تجنيد القاصرين للقتال في ليبيا من قبل القوات التركية

أيمن عقيل: نطالب المفوضة بوضع اطر لحث أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار اثناء مساهمة المبادرة المصرية المعلنة منذ حوالي أسبوع





خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الانسان حول تقرير المفوضة السامية بشأن ليبيا القت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية لفتت عناية المفوضة السامية الى تزايد عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا بشكل مخيف، لحد وجود أسواق لبيع الأشخاص في مزادات علنية لا سيما في جنوبي ليبيا.

















وأشارت هاجر منصف مدير الوحدة الافريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت خلال مداخلتها عبر رسالة فيديو الى الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال في ليبيا حيث وردت معلومات عن تصاعد وتيرة تجنيد الأطفال ونقلهم من سوريا الى ليبيا من قبل القوات التركية ليقتلوا في حرب أرغموا عليها بل وحرمان أهلهم حتى من استلام جثثهم مطالبة المفوضة لفتح باب التحقيق في هذه الجريمة المرفوضة جملا وقطعا وان تسعى الى الحفاظ على شباب المستقبل وحماية ليبيا وسوريا من اقتصاص شعاع الأمل الوحيد في وجود جيل نجى من أهوال الصراعات السياسية الحالية لإعادة بناء وتطوير بلده.





وتعليقا على تقرير المفوضة السامية أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الى ضرورة تعليق المفوضة السامية على كيفية حث أطراف النزاع على وقف إطلاق النار، لا سيما وأن نفس الأطراف لم تلتزم بكل المطالبات الدولية قبل وبعد مؤتمر برلين، ومدى إمكانية مساهمة المبادرة المصرية المعلنة منذ حوالي أسبوع في تطبيق النقطة 85 في التقرير لاسيما التوصية (أ) "المتعلقة بوقف اطلاق النار".