شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة

رفض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، استبعاد السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) المقررة في أغسطس المقبل، رغم أنه كان قد أبدى في البداية شكوكه بشأن جدوى البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال ديوكوفيتش في مقابلة مع قناة "تنس تشانل" التليفزيونية مساء أمس الخميس :"أود الذهاب. يحتمل أن يكون السيناريو أفضل حينذاك، ويجرى تخفيف كل هذه الإجراءات (الوقائية)."





وأضاف :"لذلك، سأنتظر قليلا وأرى كيف تتغير الأمور. لكنني الآن لا يمكنني قول نعم أو لا."





ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 31 أغسطس في ظل بروتوكول صحي صارم مقدم من الاتحاد الأمريكي للتنس.





وكان ديوكوفيتش واحدا من عدة لاعبين بارزين انتقدوا مقترحات سابقة كانت تقضي بالحد من حركة اللاعبين وتلزمهم بتقليص عدد المرافقين لهم، وذلك في إطار الإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ولا يزال من المنتظر حسم بعض التفاصيل، لكن القيود التي كانت مقررة في البداية، يمكن أن يجرى تخفيفها.





وكانت بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذ قد تقرر نقلها إلى نيويورك على أن تنطلق اعتبارا من 23 أغسطس، وذلك من أجل إتاحة بقاء اللاعبين في مكان واحد معزول طوال فترة البطولتين.