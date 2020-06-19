شكوك حول مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:58 م
ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
وكالات
رفض نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، استبعاد السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) المقررة في أغسطس المقبل، رغم أنه كان قد أبدى في البداية شكوكه بشأن جدوى البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ديوكوفيتش في مقابلة مع قناة "تنس تشانل" التليفزيونية مساء أمس الخميس :"أود الذهاب. يحتمل أن يكون السيناريو أفضل حينذاك، ويجرى تخفيف كل هذه الإجراءات (الوقائية)."

وأضاف :"لذلك، سأنتظر قليلا وأرى كيف تتغير الأمور. لكنني الآن لا يمكنني قول نعم أو لا."

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمريكا المفتوحة في 31 أغسطس في ظل بروتوكول صحي صارم مقدم من الاتحاد الأمريكي للتنس.

وكان ديوكوفيتش واحدا من عدة لاعبين بارزين انتقدوا مقترحات سابقة كانت تقضي بالحد من حركة اللاعبين وتلزمهم بتقليص عدد المرافقين لهم، وذلك في إطار الإجراءات والقيود المفروضة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولا يزال من المنتظر حسم بعض التفاصيل، لكن القيود التي كانت مقررة في البداية، يمكن أن يجرى تخفيفها.

وكانت بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذ قد تقرر نقلها إلى نيويورك على أن تنطلق اعتبارا من 23 أغسطس، وذلك من أجل إتاحة بقاء اللاعبين في مكان واحد معزول طوال فترة البطولتين.

أخبار تهمك

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ ساعتين

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟