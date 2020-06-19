روسيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى في 29 سنة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
أعلن المركزي الروسي في بيان الساسة النقدية الصادر اليوم الجمعة، خفض معدل الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 بالمائة، وهو أدنى مستويته منذ تفكك الانهيار السوفيتي في عام 1991.

وبحسب البيان، فإن عوامل تباطؤ التضخم كانت أعمق مما كان متوقعا بسبب طول مدة اجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا وفي جميع أنحاء العالم.

وتوقع البنك تراجع التضخم في عام 2021 أدنى هدف 4 بالمائة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 3 بالمائة على أساس سنوي في مايو الماضي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 28 بالمائة في أبريل الماضي.

وتعتبر روسيا حاليا ثالث أكثر البلدان تضررا من أزمة فيروس كورونا، حيث تم تأكيد أكثر من 568 ألف حالة إصابة.

وذكر البنك أن إجراءات الإغلاق أثرت على النشاط الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع، مع احتمال تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأكثر مما كان يُعتقد سابقًا .

وبحلول الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 69.3761 روبل.

أخبار تهمك

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟