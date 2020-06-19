روسيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى في 29 سنة

أعلن المركزي الروسي في بيان الساسة النقدية الصادر اليوم الجمعة، خفض معدل الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس ليصل إلى 4.5 بالمائة، وهو أدنى مستويته منذ تفكك الانهيار السوفيتي في عام 1991.





وبحسب البيان، فإن عوامل تباطؤ التضخم كانت أعمق مما كان متوقعا بسبب طول مدة اجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا وفي جميع أنحاء العالم.





وتوقع البنك تراجع التضخم في عام 2021 أدنى هدف 4 بالمائة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي 3 بالمائة على أساس سنوي في مايو الماضي.





وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 28 بالمائة في أبريل الماضي.





وتعتبر روسيا حاليا ثالث أكثر البلدان تضررا من أزمة فيروس كورونا، حيث تم تأكيد أكثر من 568 ألف حالة إصابة.





وذكر البنك أن إجراءات الإغلاق أثرت على النشاط الاقتصادي لفترة أطول من المتوقع، مع احتمال تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأكثر مما كان يُعتقد سابقًا .





وبحلول الساعة 11:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة إلى مستوى 69.3761 روبل.