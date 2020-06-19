34 فندقًا سياحيًا يتسلمون الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف العمل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:49 م
وزير السياحة والآثار خالد العناني
وزير السياحة والآثار خالد العناني
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن تسلم 34 فندقًا في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية. 

وحسب بيان الوزارة فهذه المحافظات هي محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومطروح، وأسوان، وبورسعيد، والدقهلية، وذلك بعد التأكد من استيفاء تلك الفنادق كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ومن ناحيته أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر كافة الاشتراطات وهي فنادق شيراتون سومه باي، وكاسكيدز، وأمبريال شمس، وصن وينجز وتر ورلد. 

و8 فنادق في محافظة جنوب سيناء هي تركواز، ومارتيم جولي ڤيل الجولف، وايدن روك، وسي بيتش، وأمواج عيون شرم،وفندق ابروتيل بالاس، وفندق جاز بلفادير، وفندق هالومي. 

إضافة إلى 10 فنادق في القاهرة الكبري استكملت كافة الاشتراطات أيضًا هي بيراميدز، وبيراميدز بارك، والواحة، وسميراميس انتركونتتنال، ومكسيم بالاس كمبنسكي، وفورسيزونز نايل بلازا، والنيل كمبنسكي، وهوليداي ان ستي ستار، وهورس هاوس، وسلمي. 

وفندين في محافظة مطروح هما ريكسوس العلمين، وجولف بورتو مارينا، وفندق واحد في محافظة أسوان هو فندق أوسكار و6 فنادق في محافظة بورسعيد هي إيتاب بورسعيد "بورسعيد مصر للسياحة سابقًا"، ونيو كونتننتال، ودى لابوست السياحى، وهوليداى السياحى، وبانوراما، ورستا السياحي. 

و3 فنادق بالمنصورة بمحافظة الدقهلية هي مكة السياحى، ومارشال الجزيرة، ومارشال المنصورة.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن إلى 266 فندقًا. 

ولفت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88 

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد تسجيل إصابات.. تعرف على طرق علاج مرض كاواساكي القاتل للأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ يوم

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن صفقتي الزمالك الذي أعلن عنهم مرتضى منصور

منذ ساعتين

مفاجأة.. هل تنقل ورقة الامتحان عدوى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفوز بقضيته ضد نيمار

منذ أقل من ساعة

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تطورات صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي‎

منذ حوالي 4 ساعات

مايا دياب: "فقدت الأمل في لبنان لان فيها لبنانيين كلاب"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة بشأن خليفة سامي الشيشيني في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

١٠ فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

السياحة والآثار: زيادة الإشغال الفندقي إلى 50 % بدءًا من اليوم

تعرف على نسب الإشغال الفندقي خلال أيام عيد الفطر المبارك

99 فندقًا مؤهلين لاستقبال الزائرين على مستوى الجمهورية

15 فندقا سياحيا يتسلم الشهادة الصحية للعودة إلى العمل

174 فندقًا مؤهلة للعودة إلى العمل بعد حصولها على شهادة السلامة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

فايلر يصدم نجمي الأهلي بفرمان ناري

02:16 م

الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

01:06 م

خبر سار للأهلي بشأن صفقته الكبرى

03:03 م

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟