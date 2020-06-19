34 فندقًا سياحيًا يتسلمون الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف العمل
الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:49 م
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، عن تسلم 34 فندقًا في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.
وحسب بيان الوزارة فهذه المحافظات هي محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومطروح، وأسوان، وبورسعيد، والدقهلية، وذلك بعد التأكد من استيفاء تلك الفنادق كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
ومن ناحيته أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر كافة الاشتراطات وهي فنادق شيراتون سومه باي، وكاسكيدز، وأمبريال شمس، وصن وينجز وتر ورلد.
و8 فنادق في محافظة جنوب سيناء هي تركواز، ومارتيم جولي ڤيل الجولف، وايدن روك، وسي بيتش، وأمواج عيون شرم،وفندق ابروتيل بالاس، وفندق جاز بلفادير، وفندق هالومي.
إضافة إلى 10 فنادق في القاهرة الكبري استكملت كافة الاشتراطات أيضًا هي بيراميدز، وبيراميدز بارك، والواحة، وسميراميس انتركونتتنال، ومكسيم بالاس كمبنسكي، وفورسيزونز نايل بلازا، والنيل كمبنسكي، وهوليداي ان ستي ستار، وهورس هاوس، وسلمي.
وفندين في محافظة مطروح هما ريكسوس العلمين، وجولف بورتو مارينا، وفندق واحد في محافظة أسوان هو فندق أوسكار و6 فنادق في محافظة بورسعيد هي إيتاب بورسعيد "بورسعيد مصر للسياحة سابقًا"، ونيو كونتننتال، ودى لابوست السياحى، وهوليداى السياحى، وبانوراما، ورستا السياحي.
و3 فنادق بالمنصورة بمحافظة الدقهلية هي مكة السياحى، ومارشال الجزيرة، ومارشال المنصورة.
وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن إلى 266 فندقًا.
ولفت إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.
وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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