رئيس نادي شبان قنا: نطلب دعم اللجنة الخماسية لإستكمال المسابقة (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
قال رجب رزق، رئيس نادي شباب قنا، إن الفريق جاهز لاستئناف المسابقة بناء على القرار الرسمي باستئناف النشاط الرياضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإمكانيات المادية ضعيفة للفريق المتواجد في القسم الثاني وهو ما يجعله يطلب دعم مادي من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف رجب رزق رئيس نادي شباب قنا انه يرغب في الحصول على دعم من اجل استكمال عقود اللاعبين، مع شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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