6 برامج تحفيزية لتشجيع منظمي الرحلات السياحية لمصر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:42 م
وزير السياحة والآثار خالد العناني
وزير السياحة والآثار خالد العناني
حسام زيدان
أصدرت وزارة السياحة والآثار دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية؛ لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم إعداد الدليل بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل البرامج التحفيزية لتشجيع منظمي الرحلات السياحية والتي تضمنت 6 إجراءات وهي: 

1- إلغاء التأشيرات السياحية للوافدين على رحلات الطيران إلى المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2020.

2- مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.

3- منح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون.

4- منح شركات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء في المطارات حتى 31أكتوبر 2020.

5- منح تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2020.

6- منح تخفيض بنسبة 20% على أسعار تذاكر دخول كافة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار وتصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو. 

وفي ذات السياق اتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عدة قرارات لترويج ودعم السياحة الثقافية خلال الموسم السياحي القادم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك في جلسة المجلس المنعقدة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حيث تضمنت عدة قرارات كان أولها مد فترة مبادرة "صيف في الصعيد" والتي تقر خفض تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، بنسبة ٥٠٪، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل ٥٠٪ من سعر التذكرة الكاملة، واستمرارا لهذا الدعم تم مد فترة تفعيل المبادرة، وذلك بشكل استثنائي، وحتى 31 أكتوبر 2020.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أطلقت مبادرة "صيف في الصعيد" منذ عدة أشهر لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، القرار لأول مرة حينذاك. 

كما اعتمد مجلس الإدارة عدد من الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، في المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجي، حيث تم إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. 

كما سيتم فتح متحف مطروح ومتحف روميل في محافظة مطروح أواخر شهر يونيو، إضافة إلى قرب انتهاء أعمال مشروع متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، كما وافق مجلس الإدارة ايضا على إرجاء زيادة أسعار التذاكر حتى 1 مايو 2021، والذي كان مقرر زيادتها في شهر نوفمبر 2020 وذلك تحفيزا للسياحة الثقافية.

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