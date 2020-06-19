بعد قرار عودة السياحة.. تعرف على شروط تشغيل المحال والأتوبيسات والليموزين

وتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وجاء ضمن الدليل الاسترشادي تشغيل محال بيع العاديات والسلع السياحية تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف"):

أولًا محال بيع العاديات والسلع السياحية، والتي جاءت اشتراطات تشغيلها كالتالي:

• توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة آمنة.

• وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

• وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات.

ثانيًا: ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية "الجولف") والتي جاءت كالتالي:

• الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل (50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية)، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية، والالتزام براكبين بحد أقصى في الليموزين.

• عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية.

• توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.

- التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن فتح المجال أمام السياحة الداخلية والخارجية بشكل جزئي ابتداءً من أول يوليو القادم، وذلك بفتح عدد من المدن الساحلية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والغردقة، وكذلك فتح عدد من المتاحف والمواقع الأثرية منها منطقة أهرامات الجيزة والقلعة والكرنك وفيلة وأبو سمبل، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات الوقائية المعلن عنها.

خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.





تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و وفاة 88





وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.