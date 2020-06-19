الصحة القطرية: تسجيل 1021 إصابة جديدة بكورونا.. و7 وفيات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 93 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى تسجيل 1767 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 65409 حالة.

ولفت البيان، إلى فحص 3831 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في قطر إلى 313507.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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